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Общество

15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицыТон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Анар, Чубак, Нооруз)

9.00

18.00

9-й микрорайон, 5, 5а, 5б

9.00

17.00

Западный

улицы Тоголока Молдо, Можайского, Абдрахманова, Парковая, Радищева, Тыныстанова, Скрябина, Медерова, Тимирязева, Фрунзе, Абдумомунова

9.30

18.00

микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша

8.00

17.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Школьная, Комсомольская, Мичурина, Садовая, Набережная, проспекты Ленина, Победы)

9.00

 

17.00

 

Сокулукский

город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Восточная, Победы)

9.00

17.00

Кантский

город Кант (улица Комарова),
село Джээк (улицаЖакыпова)

9.00 

19.00
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