15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицыТон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Анар, Чубак, Нооруз)
|
9.00
|
18.00
|
9-й микрорайон, 5, 5а, 5б
|
9.00
|
17.00
|
Западный
|
улицы Тоголока Молдо, Можайского, Абдрахманова, Парковая, Радищева, Тыныстанова, Скрябина, Медерова, Тимирязева, Фрунзе, Абдумомунова
|
9.30
|
18.00
|
микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша
|
8.00
|
17.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Школьная, Комсомольская, Мичурина, Садовая, Набережная, проспекты Ленина, Победы)
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Восточная, Победы)
|
9.00
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улица Комарова),
|
9.00
|
19.00