15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицыТон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Анар, Чубак, Нооруз) 9.00 18.00 9-й микрорайон, 5, 5а, 5б 9.00 17.00 Западный улицы Тоголока Молдо, Можайского, Абдрахманова, Парковая, Радищева, Тыныстанова, Скрябина, Медерова, Тимирязева, Фрунзе, Абдумомунова 9.30 18.00 микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша 8.00 17.00

2 Чуйская область