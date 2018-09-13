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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (180)

В мэрии Бишкека обещают закончить все дорожные работы в октябре

В октябре в Бишкеке закончатся все строительно-монтажные работы на городских улицах. Об этом на коллегии столичной мэрии сообщил начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев.

Он напомнил, что ремонт дорог проводят в рамках двух проектов. Сейчас идет подготовка ко второй фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека», протокол с китайской стороной находится на стадии подписания.

По словам вице-мэра Бишкека Бакытбека Дюшембиева, при реализации проектов демонтировали около 2,5 тысячи объектов — капитальных, временных и облегченного типа. По некоторым из них будут длительные судебные разбирательства.

Бакытбек Дюшембиев сообщил, что по улице Льва Толстого и участку в районе Ботанического сада работы вынуждены передвинуть на 2019 год. «Мы должны принять по ним окончательное решение. Ведем переговоры с китайской стороной», — отметил он.
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