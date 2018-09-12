Паспортный контроль в аэропорту чужой страны. Что делать, если вас задержали

Граждане Кыргызстана возмущаются, что при прохождении паспортного контроля в казахстанских аэропортах, к примеру, их подвергают тотальной проверке. Сегодня эту тему подняли депутаты парламента. МИД пообещал направить Казахстану ноту и потребовать объяснений, на каком основании граждан КР так тщательно проверяют.

24.kgспросилоспециалистов Департамента информационной политики внешнеполитического ведомства, что делать кыргызстанцам, попавшим под «прицел» пограничников другого государства.

1 При прохождении паспортного контроля меня попросили пройти в отдельную комнату, как себя вести? Пригласить вас на беседу может только пограничник, но никто другой. Не нужно ругаться, использовать нецензурные выражения, угрожать сотруднику погранслужбы. Основания у него должны быть. В любом случае.

2 Должен ли сотрудник представиться и показать свои документы? Конечно, вы должны попросить его это сделать. Но обычно на груди у представителя ГПС красуется бейдж с его именем, фамилией и званием.

3 Должны ли объяснить причину, по которой меня задержали? Могут, но не должны. Может, у них какая-то оперативная информация, которую они проверяют, вы под эти критерии не попали, они удовлетворили профессиональный интерес. Единственное, что они могут сделать, - поблагодарить вас и отпустить, извинившись за причиненные неудобства.

4 Могут ли сотрудники, которые проводят беседу, фотографировать мой паспорт? В принципе, запрета на фотографирование вашего документа, удостоверяющего личность, нет. А вот забирать ваш паспорт сотрудник погранслужбы не имеет права. Он может снять на телефон или камеру, но только в том случае, если вы держите его в руках.

5 Сотрудник погранслужбы попросил меня включить телефон и показать его содержимое. Я должен это сделать? Попросить включить телефон или другой девайс – обычная практика. Пограничники это делают, чтобы убедиться, не скрывается ли под данным устройством муляж бомбы. А вот просить показывать «начинку», они права не имеют.

6 Я попросил объяснить, почему меня задерживают, но мне не ответили, это нормально? Причину задержания обычно объясняют. Не говорить вовсе, на каком основании вас попросили пройти в отдельную комнату, – ненормально, но, возможно, по внутренней инструкции погранслужбы другой страны это правильно.

7 Какие вопросы мне могут задать, я имею право не отвечать? Вопросы обычно не выходят за рамки так называемого профессионального любопытства. Могут попросить предъявить авиабилеты, уточнить цель поездки, ваше место работы. Лучше ответить. Пытаться отшутиться или заигрывать с пограничником не следует. Ваши действия могут быть неверно истолкованы. Если же вас спросят, например, о сексуальных предпочтениях, то вы имеете право не отвечать.

8 Сколько времени меня могут держать при такой беседе? Не больше 30 минут. Если держат несколько часов, вы имеете право потребовать начальника смены, которому непосредственно подчиняется задержавший вас сотрудник погранслужбы. Если вы из-за затянувшейся беседы пропустили свой самолет, предъявите претензии и потребуйте возместить материальные издержки.

9 Передо мной паспортный контроль проходил другой человек с паспортом КР, но для беседы задержали именно меня. Почему это делают выборочно? Никакого подвоха искать не надо. Вполне вероятно, что они руководствуются каким-то внутренним распоряжением: проверяют тотально через одного, двух.

10 Сотрудник погранслужбы забрал мой паспорт и вышел в другое помещение. Что мне делать? Ждать. Он может так поступить. Возможно, в той комнате, куда он удалился, установлена расширенная база данных. Такие проверки много времени не занимают.

11 Имею ли я право потребовать вызвать консула или посла, которые находятся в стране, где меня задерживают для беседы? Если вопиющий случай, то, разумеется, вы имеете право пригласить консула или посла своей страны. Но здесь есть один нюанс. Рассчитывать на поддержку и помощь дипломатических работников вы можете только в том случае, если сами обратились к ним и объяснили суть проблемы.

12 По каким номерам я могу позвонить и где их искать? На сайте МИД Кыргызстана в разделе Департамента консульской службы - http://www.mfa.gov.kg/contents/view/id/100. Но лучше заранее узнать и записать нужные номера.