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Власть

С начала 2019 года ГРС выдала незаконно 36 кыргызских паспортов (обновлено)

С начала 2019 года возбуждено 36 уголовных дел по незаконной выдаче паспортов. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, сейчас идут досудебные разбирательства.

Как заявили представители Генеральной прокуратуры, дело о выдаче поддельного паспорта Айеркену Саймаити передано в судебные органы.

Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен пользовался незаконно выданными кыргызскими ID-картой и загранпаспортом на имя Самятова Эркина Салимовича. Выявлено, что выдали ему документы в ОПРН Сузакского района Джалал-Абадской области. Ведущему специалисту отделения А.А. предъявлено обвинение по статьям 330 «Незаконная выдача паспорта», 320 «Злоупотребление должностным положением» и 359 «Подделка документов» УК КР.

«В год обнаруживаем 20-30 поддельных паспортов. Наши водительские права очень легко подделывают и продают в России», — сообщил Мирлан Каниметов.
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