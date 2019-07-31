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Общество

В выходные наблюдается скопление людей на пунктах пропуска через госграницу

С началом туристического сезона в полтора раза увеличился поток пассажиров, грузов и транспортных средств, пересекающих государственную границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, в сутки КПП «Ак-Жол» на кыргызско-казахском участке госграницы пересекают свыше 22 тысяч человек.

В пункте пропуска работают 18 кабин паспортного контроля, из них 4 обслуживают водителей транспортных средств. В часы пик граждане, пересекающие госграницу, также могут пройти паспортный контроль в этих кабинах.

КПП «Достук» на кыргызско-узбекском участке госграницы пересекают свыше 18 тысяч человек. В пункте пропуска работает 21 кабина паспортного контроля: 10 — на въезд, 11 — на выезд из Кыргызстана.

По информации ГПС, скопление людей и транспорта на этих КПП носит цикличный характер и в основном наблюдается в выходные и дни организации базаров.

Государственная пограничная служба просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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