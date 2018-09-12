Поножовщина в Токмаке. Пострадавший обстреливал дом депутата СДПК

Пострадавший в потасовке на скотном рынке в Токмаке Талантбек Жамангулов ранее обстреливал дом объявленного в розыск депутата от фракции СДПК Токмакского горкенеша Тыная Жансейитова. Об этом 24.kg рассказала адвокат нардепа Дарина Тезекбаева.

По ее словам, ее подзащитный и потерпевший конфликтовали и раньше, в отношении Талантбека Жамангулова и его брата возбуждали уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», но Талантбек Жамангулов избежал ответственности.

По факту обстрела дома и хулиганского нападения Тынай Жансейитов заявления не писал.

Юрист отметила, что двое свидетелей отказываются от показаний, а тех, кто видел, как Тынай Жансейитов ранил Талантбека Жамангулова, и вовсе нет. Все твердят только о перебранке на скотном рынке.

Депутата Тыная Жансейитова объявили в розыск. Ему заочно предъявили обвинение в покушении на убийство. Дело передали в Чуйское ГУВД.