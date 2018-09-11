«Жучки» и диктофоны в кафе. Кто прослушивает чиновников и правозащитников?

Случаи, когда политики или правозащитники находят в заведениях общепита подслушивающее устройство, уже не редкость. В минувшие выходные член ЦИК Гульнара Джурабаева в кафе «Бухара» нашла под столом приклеенный диктофон. Кто его установил и с какой целью, неизвестно. Расследованием займется ГКНБ.

24.kg собрало аналогичные истории. Все они имеют одну закономерность: материалы попадают в Госкомитет национальной безопасности, а результатов расследования... никто не узнает.

Все началось с «Алины»

В начале декабря 2016 года глава правозащитного центра «Кылым шамы» и юрист Нурбек Токтакунов заявили, что их прослушивали. В это время шел суд по делу пожизненно осужденного Азимжана Аскарова. В перерыве представители подсудимого и свидетель защиты Азиза Абдирасулова решили пообедать в кафе «Алина», расположенном рядом с Департаментом охраны конвоирования, где проходил процесс.

«Еду не несли 40 минут, а потом они нашли на подоконнике включенный в режиме записи сотовый телефон. Мама забрала его, подумала, что кто-то потерял или забыл», — рассказывала тогда дочь Азизы Абдирасуловой Гульшайыр.

Когда они вышли из кафе, мама села в машину и поехала в офис, за ней устроили погоню. Гульшайыр Абдирасулова

Правозащитница после случившегося оказалась в отделении реанимации. Заявление в ГКНБ, милицию и прокуратуру она и адвокаты Азимжана Аскарова подали. В госкомитете обещали разобраться, на том все и закончилось.

Obama под прицелом

В феврале 2018 года «жучок» в кафе Obama нашел генерал Талант Исаев.

«Мы решили пообедать. Когда попросили счет, я машинально сунул руку под стол и нащупал «прослушку». Я потребовал видео. Обнаружилось, что устройство прикрепил официант, который принимал у нас заказ. Мои знакомые обратились в милицию», — рассказал Талант Исаев.

Милиция собрала все материалы и передала их в ГКНБ. Там они на стадии расследования до сих пор.

Кабинетные «жучки»

В конце мая прослушивающие устройства нашли в кабинетах начальников управлений таможенной службы Баткенской и Ошской областей.

Государственный комитет национальной безопасности возбудил уголовное дело по статье 136 УК КР «Нарушение тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных или иных сообщений».

Итоги расследования неизвестны.

«Бухара» слушает

В минувшие выходные диктофон под столом в кафе обнаружили правозащитники, пришедшие на поминки, среди них и член ЦИК Гульнара Джурабаева. Включенный дивайс нашли случайно на полу. Видимо, отклеился от столешницы и упал.

«Оборотная сторона диктофона липкая, а под нижней поверхностью стола, за которым мы должны были сидеть, увидели скотч, которым крепился диктофон», — рассказала Гульнара Джурабаева.

«Один из нас пришел заранее, занял стол и пошел отдавать официанту фрукты. Видимо, в этот момент и подложили оборудование — время записи не превышает 20 минут», — сообщила она.

По ее словам, сразу вызвали администратора кафе и милицию. Милиционеры передали все документы, включая заявления объектов прослушки, в ГКНБ.

Я не понимаю, как комитет может расследовать то, что сам и устраивает? Значит, результата не будет. Гульнара Джурабаева

Нардеп Исхак Масалиев считает, что установка «жучков» в местах общепита и служебных кабинетах — прямое нарушение прав человека.

Все дела передают следователям ГКНБ, а дальше длительная пауза. Мы так и не узнаем, кто, зачем и почему прослушивает. Исхак Масалиев

Он отметил, что ГКНБ, конечно, обеспечивает национальную безопасность, поэтому его сотрудники должны прослушивать подозреваемых, чтобы предотвратить, например, теракт.

«Но я не понимаю, в чем необходимость устраивать слежку за правозащитниками? Они и так все выбрасывают в публичное пространство. Таможенники — другое дело. Таможенников и налоговиков можно слушать на предмет коррупционных схем в их деятельности», — отметил Исхак Масалиев.

Разговоры о том, что ГКНБ занимается прослушкой нелегально, то есть без санкции суда, ходят давно. Депутаты, особенно оппозиционные, то и дело жалуются, что за ними следят. В сентябре 2017 года теперь уже бывший депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова заявила, что ее прослушивают.

Следствие запросило разрешение на прослушку ее телефонных разговоров, но суд отказал, объяснив тем, что она парламентарий и пользуется неприкосновенностью.

«Но я знаю, что прослушка идет до сих пор», — считает Аида Салянова.

Исхак Масалиев уверен, что дела о прослушке — так называемые глухари. «Доказать, что этим занимается именно госкомитет, очень сложно. К тому же прослушивать может кто угодно. Другое дело, что расследование по данным делам не проводят тщательно», — отметил политик.

Депутат инициировал создание специального комитета, который бы контролировал деятельность ГКНБ для предотвращения подобных и не только нарушений, а также утечки информации.