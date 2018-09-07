Герои произведений Чингиза Айтматова встретятся через 60 лет в киноролике

К 90-летию писателя Чингиза Айтматова снимут ролик «Встреча персонажей Айтматова через 60 лет». Об этом 24.kg сообщил режиссер Мухтар Атаналиев.

По его словам, в 10-минутном ролике покажут встречу героев фильмов «Бетме-бет», «Жамиля» и «Ак-Кеме».

«Мы пригласили тех же актеров и актрис, которые снимались 60 лет назад в этих фильмах. Планировали собрать героев из четырех фильмов по произведениям писателя, но, к сожалению, актер Дуйшон Байдоботов, сыгравший Ильяза в фильме «Тополек мой в красной косынке», умер», — рассказал Мухтар Атаналиев.

Ролик кыргызстанцы увидят в конце октября.