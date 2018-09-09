Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры

Павел Глобус — известный тревел-блогер, проще говоря, путешественник. После посещения каждой страны он подробно описывает странствия в соцсетях, сдабривая их фотографиями и видео.

По образованию Павел юрист. Но в одночасье решил бросить надоевшую практику, респектабельную клиентуру и податься в экзотические страны. Павел побывал в 43 странах и посетил 400 городов.

Первым государством, которое посетил Павел, стал Кыргызстан.

Как признался собеседник, он настолько прикипел к горной республике, что приезжает сюда пятый раз и даже подумывает принять гражданство Кыргызстана.

— Что очаровало при знакомстве с местным населением?

— В Кыргызстан приехал первый раз в январе 2016 года, потому что нашел дешевые билеты и мне была интересна эта часть региона. Я здесь никогда не был, да и блогерством тогда так активно не занимался.

Мой дебют, если можно так выразиться, как раз и начался с Кыргызстана. Павел Глобус

Правда, первые впечатления были просто ужасны. Я подумал: «Боже, как здесь можно вообще жить?..»

— Почему?

— Все началось в аэропорту, где познакомился с сомнительным бизнесом, когда за 250 сомов в полиэтилен запаковывали чемоданы, а две девушки не моргнув глазом переклеивали ярлычки с маленьких рюкзачков, предназначенных для ручной клади, на здоровенные чемоданы по 50 килограммов каждый. Потом «сюрприз» приключился, когда мы выехали из аэропорта. Мы проехали на красный свет, водитель даже не притормозил, а лишь помигал фарами.

«Так нет же никого, а фарами моргаю, чтобы показать, мол, я еду на красный, осторожней», — ответил мне водитель.

Фото из личного архива. Павел Глобус в кэмпинге

Аналогичная история произошла чуть позже, когда ночью ехал на такси. Дороги были пустые, водитель проехал на зеленый и опять поморгал. Я не мог удержаться: «А вы-то зачем моргаете? Вы же на свой свет едете». Ответ ввел в ступор: моргает, чтобы предупредить, мол, он едет на зеленый и его надо пропустить.

Ребята, при такой культуре вождения зачем вам светофоры в Бишкеке? Павел Глобус

— Вообще-то, я спрашивала, что очаровало вас, а вы мне о бескультурье наших водителей...

— Просто, посмотрев зимой на Бишкек, я понял, что попал не в лучший сезон, и решил приехать еще раз летом.

Вы спрашивали, что мне понравилось? Отвечаю – люди! Мы проникаемся симпатией к конкретному месту, поскольку оно дарит положительные эмоции, а их создают именно люди. Павел Глобус

Так вот, когда я приехал второй раз, мне очень понравилось, как меня встречали. Я со столькими замечательными людьми познакомился! И каждое новое знакомство влюбляло в вашу страну. Теперь меня сюда тянет, как домой. Вы знаете, я настолько хорошо ориентируюсь в Бишкеке, что даже местным таксистам объясняю, как и куда доехать.

— То есть вас очаровало гостеприимство?

— Да. И, конечно, мне понравилось то, что нет проблем с визами и языком. Вообще, Кыргызстан — экзотическая страна для обычного европейца или москвича. К примеру, здесь я попробовал курут, который мне понравился. Россияне, к примеру, или жители Западной и Восточной Европы едут есть личинки в Таиланд. Зачем? Вот в Кыргызстане можно бараний глаз попробовать.

Фото из личного архива. Павел Глобус пробует национальные блюда

— Бараньи глаза по вкусу вам напомнили личинок? Это понятно, а что вы все-таки боитесь попробовать?

— Да я все боюсь пробовать, но моя работа обязывает знать национальную кухню той страны, куда приезжаю. Жаль, что бараньи глаза, когда я описывал ощущения после того, как их съел, не вызвали бурной дискуссии в соцсетях.

Может, с бараньими мозгами повезет больше? Череп бедной овечки, кстати, томится в морозилке. Надо его расколоть. Павел Глобус

— А любимое блюдо есть?

— Мне все нравится. Из напитков предпочитаю джарму. Конечно, плов. Особенно узгенский. Странно, что местные плохо знакомы с географией и культурой собственной страны. Не знают, к примеру, чем знаменит Узген и что плов в этом городе особенный.

— Вы объездили весь Кыргызстан, как я понимаю?

— Да. И был удивлен, что люди, особенно в Бишкеке, дальше Иссык-Куля никуда не выезжали.

Спрашиваешь у бишкекчан, что такое Таш-Рабат, а они называют торговый центр. Павел Глобус

Не знают, какие перевалы самые красивые, что снег можно в августе руками потрогать. И для этого необязательно лезть куда-то в горы. Плюс к этому с вами возятся, кормят, показывают национальные традиции. Разве это может не понравиться?

Иной раз подумываю, а не завести ли мне кыргызский паспорт? Честно скажу, не все страны сохранили традиции коренных жителей. Здесь же осталось то, на что стоит посмотреть. Реально увидеть людей в национальных костюмах, пожить в юрте, поесть национальную еду. А скотный рынок в Караколе? Такое ощущение, что окунулся в Средневековье.

— Но в начале нашего разговора вы нелестно отозвались о Кыргызстане...

— Есть своя ложка дегтя. Меня разочаровала необязательность. Даже есть термин «ходить в гости по-кыргызски». Никто не договаривается заранее, не планирует день. Если ты назначаешь встречу, например, на пять часов вечера, в лучшем случае тебе нанесут визит в семь, а то и вовсе забудут.

— Вы неоднократно бывали в Кыргызстане, Бишкек, по-вашему, меняется?

— Деревья вырубили и залили бетоном, да и некачественно. В Бишкеке нет единого архитектурного стиля, застраивают как попало.

Фото из личного архива. Павел Глобус на берегу горного озера

Из положительного — стало чище. Стало больше торговых центров. Прогресс есть, но деревья жалко. Транспорта общественного так и нет. Нет расписания междугородних автобусов. Подъезжаешь на такси к автовокзалу, и на тебя сразу наваливаются водители, желающие доставить с ветерком в любую точку страны. Это пугает, честно.

— Есть любимое место в Бишкеке?

— Это музей Великой пустоты. Цитадель искусства одного художника. Его звать Алексей. Музей не традиционный, то есть это не стены, увешанные полотнами.

Дом сделан из стекла, хрусталя, везде понаставлены пирамидки, маленькие и большие. Они создают эффект преломления света. Павел Глобус

При входе — огромная стеклянная пирамида. Ее верхняя часть является входом, а нижняя затоплена водой. Чтобы попасть наверх, надо сначала погрузиться в туннель с водой, и вы как бы перерождаетесь, оказываетесь в другом мире. Работает музей каждое воскресенье.

Фото из личного архива. Павел Глобус в музее Великой пустоты

В этой пирамиде можно купаться. Там ионизированная вода. Я потратил шесть часов на посещение и ознакомление с этим удивительным местом и ушел в благоговении. До этого у меня было впечатление о Бишкеке как об обыкновенном постсоветском городе, но стеклянный музей этот стереотип сломал.