Доктор наук из Германии: Кыргызский язык стал для меня вторым родным

Жан Фео де ла Кроа можно смело назвать человеком мира. Родилась в Германии, но кроме немецкой, имеет французскую и шотландскую кровь. Объездила множество стран и полюбила Кыргызстан.

По образованию она антрополог. Автор многих публикаций, доктор наук. В основном живет в Германии и преподает в знаменитом университете Тюбингена, чья история берет начало в XV веке. В Кыргызстан впервые попала 12 лет назад. С тех пор приезжает по нескольку раз в год. Работает в команде ученых из стран Центральной Азии и Германии, которая исследует социальную историю реки Сырдарья. Жан отвечает за реку Нарын, являющуюся одним из ее истоков. Изучает вопросы, связанные с ледниками, ГЭС и пастбищами, а также влияние человека на окружающую среду. Готовит научные работы и презентует на международных конференциях. Знакомит местное население с зарубежными донорами, желающими помочь с обеспечением чистой водой и решением климатических проблем.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Здесь масса вещей, которые нравятся. Например, почти нет одиноких людей. Может, только среди пожилых. В Германии же одиночество одна из самых серьезных социальных проблем среди почти всех возрастов.

— Что напоминает здесь о Родине?

— Горы. У нас они тоже есть. И виноград.

— Есть что-то, чего вам здесь не хватает?

— У меня все нормально. Наша команда очень дружная, и в ней немало таких как я. В том числе кыргызы, которые долго жили в Италии или Канаде, и уроженка Душанбе, давно обосновавшаяся в Бишкеке.

Совсем не чувствую себя здесь иностранкой. За первые 1,5 года выучила кыргызский язык и с тех пор свободно на нем говорю. Окружающим это нравится. При подготовке докторской диссертации долго жила близ Токтогула. Это мое самое любимое место в Кыргызстане.

У меня двое детей — трех и шести лет. В последнее время стала брать их сюда с собой. Им здесь хорошо. Вместе ходим на полевые исследования.

Фото из архива Жан Фео де ла Кроа. Немка Жан Фео де ла Кроа (справа) не чувствует себя в Кыргызстане чужой

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся, а какие боитесь попробовать?

— Люблю чучук, кумыс, мед и фрукты. Нравится, как здесь готовят корейские салаты.

Не боюсь ничего. Уже все попробовала.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Мигранты друг друга подолгу не видят, но потом, встретившись, общаются как прежде. Их привязанность и преданность друг другу восхищают.

В Кыргызстане не одна культура, а наслоение многих. Это богатство страны! Вижу это и в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане, где также бываю по работе.

Огорчает, что автолюбители часто пренебрегают правилами дорожного движения. Из-за этого случаются аварии. Мало у кого есть доступ к хорошему здравоохранению. Сильнее всего печалит социальная несправедливость — огромный разрыв между богатыми и бедными.

— Местные часто опаздывают. Не замечали?

— Существует стереотип, что немцы очень пунктуальные. Для меня он полезен. Люди думают, что и я такая, и приходят на встречи со мной вовремя. Зато я, бывает, опаздываю!

— Что бы вы поменяли в Кыргызстане?

— Попыталась бы наладить социальное равенство. Чтобы все честно платили налоги, и у каждого ребенка была возможность бесплатно учиться и получать медицинскую помощь. И призвала бы всех беречь окружающую среду. Иначе будут большие проблемы.

В Европе, так же как здесь, сейчас встречается национализм и ксенофобия. Люди забывают о вещах, которые их объединяют. В Центральной Азии таким звеном является река, которую я изучаю. С одной стороны, по ней есть спор. С другой, она связывает население региона. Хочется, чтобы оно об этом помнило.