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Общество

Доктор наук из Германии: Кыргызский язык стал для меня вторым родным

Фото voicesoncentralasia.org. Доктор наук из Германии Жан Фео де ла Кроа

Жан Фео де ла Кроа можно смело назвать человеком мира. Родилась в Германии, но кроме немецкой, имеет французскую и шотландскую кровь. Объездила множество стран и полюбила Кыргызстан.

По образованию она антрополог. Автор многих публикаций, доктор наук. В основном живет в Германии и преподает в знаменитом университете Тюбингена, чья история берет начало в XV веке. В Кыргызстан впервые попала 12 лет назад. С тех пор приезжает по нескольку раз в год. Работает в команде ученых из стран Центральной Азии и Германии, которая исследует социальную историю реки Сырдарья. Жан отвечает за реку Нарын, являющуюся одним из ее истоков. Изучает вопросы, связанные с ледниками, ГЭС и пастбищами, а также влияние человека на окружающую среду. Готовит научные работы и презентует на международных конференциях. Знакомит местное население с зарубежными донорами, желающими помочь с обеспечением чистой водой и решением климатических проблем.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Здесь масса вещей, которые нравятся. Например, почти нет одиноких людей. Может, только среди пожилых. В Германии же одиночество одна из самых серьезных социальных проблем среди почти всех возрастов.

— Что напоминает здесь о Родине?

— Горы. У нас они тоже есть. И виноград.

— Есть что-то, чего вам здесь не хватает?

— У меня все нормально. Наша команда очень дружная, и в ней немало таких как я. В том числе кыргызы, которые долго жили в Италии или Канаде, и уроженка Душанбе, давно обосновавшаяся в Бишкеке.

Совсем не чувствую себя здесь иностранкой. За первые 1,5 года выучила кыргызский язык и с тех пор свободно на нем говорю. Окружающим это нравится. При подготовке докторской диссертации долго жила близ Токтогула. Это мое самое любимое место в Кыргызстане.

У меня двое детей — трех и шести лет. В последнее время стала брать их сюда с собой. Им здесь хорошо. Вместе ходим на полевые исследования.

из архива Жан Фео де ла Кроа
Фото из архива Жан Фео де ла Кроа. Немка Жан Фео де ла Кроа (справа) не чувствует себя в Кыргызстане чужой

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся, а какие боитесь попробовать?

— Люблю чучук, кумыс, мед и фрукты. Нравится, как здесь готовят корейские салаты.

Не боюсь ничего. Уже все попробовала.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Мигранты друг друга подолгу не видят, но потом, встретившись, общаются как прежде. Их привязанность и преданность друг другу восхищают.

В Кыргызстане не одна культура, а наслоение многих. Это богатство страны! Вижу это и в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане, где также бываю по работе.

Огорчает, что автолюбители часто пренебрегают правилами дорожного движения. Из-за этого случаются аварии. Мало у кого есть доступ к хорошему здравоохранению. Сильнее всего печалит социальная несправедливость — огромный разрыв между богатыми и бедными.

— Местные часто опаздывают. Не замечали?

— Существует стереотип, что немцы очень пунктуальные. Для меня он полезен. Люди думают, что и я такая, и приходят на встречи со мной вовремя. Зато я, бывает, опаздываю!

— Что бы вы поменяли в Кыргызстане?

— Попыталась бы наладить социальное равенство. Чтобы все честно платили налоги, и у каждого ребенка была возможность бесплатно учиться и получать медицинскую помощь. И призвала бы всех беречь окружающую среду. Иначе будут большие проблемы.

В Европе, так же как здесь, сейчас встречается национализм и ксенофобия. Люди забывают о вещах, которые их объединяют. В Центральной Азии таким звеном является река, которую я изучаю. С одной стороны, по ней есть спор. С другой, она связывает население региона. Хочется, чтобы оно об этом помнило.
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