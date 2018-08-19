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Общество

Что фотографа из Северной Ирландии покорило в Кыргызстане кроме любимой девушки

Ричард Ватсон — ведущий фотограф Северной Ирландии. 10 июля прилетел в Кыргызстан со своей девушкой. Она кыргызстанка. Его снимки мгновенно разлетелись по социальным сетям и Интернет-ресурсам.

Как признался сам фотограф, он провел 25 удивительных дней в прекрасной стране. «Подняться на «гору смерти», чтобы сделать снимки на рассвете. Остаться на ферме, где выращивают яков и предлагают слишком много кобыльего молока. Ехать буквально над горами. Это было эмоционально!» — поделился Ричард Ватсон.

Ему было сложно отобрать несколько снимков. После посещения Кыргызстана он не смог устоять и опубликовал 50 своих любимых фотографий, одна из которых «Королева Кыргызстана».

Каждое лето моя девушка возвращается домой, и я хотел побывать на ее Родине, познакомиться с новой для меня культурой и увидеть потрясающие пейзажи.

Ричард Ватсон
Путешествие по Кыргызстану его настолько впечатлило, что он намерен вернуться в ближайшее время.

— Что вас удивило в Кыргызстане?

— Я ожидал, что пейзаж поразит меня, и это, безусловно, произошло. Но меня больше всего удивили люди. Они так приветливы и дружелюбны. В отдаленных горных районах нас приглашали в юрту и угощали кобыльим молоком. Повсюду был прием!

— Что напоминает в Бишкеке о родных местах?

— Деревья вдоль улиц, зелень, серые советские здания... Бишкек — великий город, но очень отличающийся от моей Родины. Вернувшись домой, я понял, что мне не хватает постоянного окружения гор. В Кыргызстане их очень много. Мне понравились старые жилые дома. Я скучаю по ним.

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Проведя две недели в Тюпе, мы вернулись в Бишкек, и было так приятно снова оказаться в процветающем городе. Мы осмотрели основные достопримечательности, замечательно провели время в парке Панфилова: ели мороженое, катались на велосипедах, рассматривали произведения искусства, наблюдали за местными жителями, играющими в шахматы. Потом выпили хороший кофе в ресторане «Фрунзе». Я бы сказал, что парк стал моим любимым местом, таким расслабляющим, как оазис в городе.

— Вам понравилась национальная кухня?

— Честно говоря, мне очень понравилась национальная кухня. Я путешествую довольно много, и редко так наслаждаюсь местными блюдами. Очень понравился плов, боорсоки. Шашлык — это потрясающе! Отец моей подруги приготовил удивительные хошаны.

— Что-то боитесь попробовать?

— Кумыс. Местные жители часто предлагали мне его попробовать. Сначала я пил, а потом пришлось притвориться, что у меня аллергия.

Ричарда Ватсона
Фото Ричарда Ватсона. Кобыльего молока оказалось слишком много

— Что вас заинтриговало в тесном знакомстве с местным населением?

— Традиции гостеприимства кочевников. Люди тут же приглашают к себе домой, угощают хлебом, наливают чай. Можно остаться на ночь. Культура фантастическая.

— А что разочаровало?

— То, что я не мог остаться дольше, но я обязательно вернусь в Кыргызстан в ближайшее время.

Ричарда Ватсона
Фото Ричарда Ватсона. Путешествуя по Кыргызстану, он проникся культурой кочевников

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