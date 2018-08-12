Американец Джон Кларк приехал в Кыргызстан волонтером и остался на 24 года

Профессор Джон Кларк впервые попал в Кыргызстан в 1994 году, став волонтером Корпуса Мира. И остался на 24 года. Сейчас он президент Международного университета Центральной Азии. А еще именно Джону Кларку принадлежит идея проведения Общереспубликанского тестирования.

Он имеет докторскую степень по географии. Преподавал в университетах Мичигана, Дартленда, Калифорнийском и Гарвардском. В отличие от многих иностранцев очень хорошо знает постсоветские страны.

— Джон, как вы оказались в Кыргызстане?

— Я просто устал от однообразной работы в США. В это время мой друг, который работал в Корпусе Мира, вел переговоры о заключении соглашений по открытию его представительств в постсоветских странах. Он предложил мне поработать преподавателем в Кыргызстане. Друг был уверен, что мне это очень понравится. Он знал Розу Отунбаеву, которая в то время работала послом.

— Как прошла встреча?

— Хорошо. Роза Отунбаева — первый человек из Кыргызстана, с которым я общался. Мы втроем встретились в кафе в Вашингтоне. Поговорив, решили, что я подам заявку в Фонд имени Фулбрайта. В итоге получил стипендию и приехал в Кыргызстан. Это было в 1994 году. Тогда я год работал в Ошском государственном университете, преподавал на кафедре географии. Выучил кыргызский.

— Как получилось, что вы остались на столь долгие годы в нашей стране?

— После завершения проекта вернулся в Вашингтон, вновь принялся за свою бюрократическую работу. Но потом представители посольства предложили мне вернуться и поработать с Камиллой Шаршекеевой для развития Кыргызско-американского факультета. Это было в 1994-1995 годах. После факультет стал Американским университетом в Центральной Азии (АУЦА).

Его открыли в 1997 году. Я работал президентом университета до 2000 года, а потом уехал в Алматы в Казахский институт менеджмента, экономики и прогноза (КИМЭП). В 2002-м Камила Шаршекеева пригласила меня в свою команду. Тогда я работал над проектом по проведению Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Позже вместе с Mercy Foundation мы открыли в Токмаке Международный университет Центральной Азии. С тех пор я работаю там президентом.

— Что вас удивляет в Бишкеке и Кыргызстане?

— Когда я впервые попал сюда, горы были скрыты за облаками. Небо над горами прояснилось примерно через две недели, и вдруг я понял, что там огромный уникальный мир! И он так близко!

Фото из личного архива. Джон Кларк с коллегами

— Мой родной город мне напоминает то, что и здесь все любят деньги. В остальном же нет ничего особенного. Я пробыл здесь так долго, что все кажется мне нормальным.

— Ваше любимое место в Бишкеке?

— Чаще всего меня можно увидеть в кафе «Нават» на Тоголок Молдо.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся? Какие боитесь даже попробовать?

— Моя проблема с оценкой национальной кухни в том, что я здесь живу так долго, что не вижу ничего нового. Мне все кажется нормальным. К тому же я отношусь к людям той эпохи, которые не одержимы едой. Для меня это не так важно. Если же говорить о каком-то конкретном блюде, то мне очень нравится плов с айвой. Но я не стал бы пробовать блюда, которые сделаны из кислого молока.

— Что вас очаровало и разочаровало при тесном знакомстве с местным населением?

— Я провел много времени в Турции, прежде чем приехать в Кыргызстан. Турки разработали целую концепцию о противодействии колониализму и «спасении» нации от иностранного господства. Я ожидал встретить что-то подобное в Кыргызстане. Но здесь такого не оказалось.

Я думаю, что люди, которые больше всех ненавидели колониализм, это те, кто на самом деле не испытал его на себе. Там, где это произошло, люди привыкли к нему и сумели приспособиться, а также увидеть, что первое радио, телеграф, автомобили, железные дороги и многое другое им принесли как раз колонизаторы.