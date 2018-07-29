Грузин Саникидзе хочет модернизировать в Кыргызстане отношение к женщинам

Гиорги Саникидзе родом из Грузии. Родился он в 1970-е годы, в эпоху рок-музыки, хиппи, продвижения свобод и прав человека, но говорит, что пропустил все, потому что в Советском Союзе, где он жил, это считалось «продуктами гнилого западного капитализма».

Во время учебы в университете Тбилиси стал работать во Всемирной продовольственной программе ООН, позже перешел в Управление верховного комиссара по делам беженцев.

Сначала занимался логистикой и программой. Позже попробовал себя в операциях по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации во время притока вынужденных переселенцев из Абхазии в 1998 году и притока чеченских беженцев в 1999-м.

Признается, что любит поесть вне дома. «Юго-восточная азиатская и средиземноморская кухни — мои любимые», — говорит он. Предпочитает слушать Pink Floyd, Deep Purple, The White Stripes, Kreator, а также хард-рок 1970-х и хеви-метал. Любит европейские, скандинавские, японские и иранские фильмы. Сейчас Гиорги учится играть на электрогитаре и пишет музыку с помощью программных приложений.

— Чем вы занимаетесь, как давно приехали в Кыргызстан и почему?

— Я работаю в Агентстве ООН по делам беженцев уже 20 лет и успел поработать более чем в 15 странах Африки, Ближнего Востока, Азии и Европы. В Кыргызстан приехал в августе 2017 года в качестве старшего советника, чтобы помочь нашему офису на переходном этапе.

Помимо общего администрирования, занимаюсь защитой беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства, разработкой проектов и программ, сотрудничаю с НПО.

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— То, что люди в Бишкеке, особенно молодые, хорошо осведомлены о мировой политике, интересуются мировой экономикой. Они с удовольствием обсуждают эти темы и дискутируют... Те, кто может себе это позволить, любят путешествовать, и кажется, что моя родная страна, Грузия, — очень популярное здесь туристическое направление.

Меня удивило и то, что в Бишкеке до сих пор осталось много советских символов и артефактов, выставленных на всеобщее обозрение.

Я был удивлен, увидев памятник Ленину в самом центре столицы.

— Что в Бишкеке напоминает вам ваш родной город?

— Горы, дружелюбные гостеприимные люди, любовь и страсть к еде, музыке и время, проведенное с друзьями и семьей. Кыргызы хорошо знают грузин, у наших народов и культур есть много общего.

Что касается негативной стороны, это движение и манера вождения транспорта в Бишкеке. Они напоминают мне движение на дорогах Тбилиси.

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Здесь я чувствую себя комфортно, мне нравятся моя работа и жизнь. Но если вы настаиваете, то... я скучаю по правильной и аутентичной грузинской, тайской и вьетнамской кухням. Не могу сказать, что в Тбилиси много тайских и вьетнамских ресторанов, но, пока я жил в Европе и Азии какое-то время, я привык к ним и полюбил их кухню.

Мне также не хватает хорошего общественного транспортa, быстрого доступа в Интернет, английских новостных телеканалов, таких как BBC World... Хотя я вполне счастлив здесь и без всего этого.

— У вас уже появилось любимое место в столице Кыргызстана?

Я люблю парки и много гуляю

— Мне нравятся все парки Бишкека. Я надеваю наушники, включаю музыку на полную громкость и гуляю по паркам. Это лучшее времяпрепровождение для меня. Я также люблю хорошее вино и еду, встречи с друзьями. Мы часто собираемся все вместе в кафе. Их здесь очень много, и я не могу выделить одно. Выбор зависит от настроения и компании.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

Очень люблю боорсоки. Я ем их вместо хлеба, со сметаной, сюзьме, горчицей, кетчупом. Ем их утром, днем и вечером.

Я не могу отказаться от хорошего шорпо, плова и не упускаю возможности поесть вкусные манты. Разговоры об этих блюдах уже вызывают во мне чувство голода, хотя я и поел пару часов назад.

— А что вы боитесь даже попробовать?

— Не думаю, что я боюсь что-то попробовать. Напротив, мне любопытно попробовать все. Я пробовал и иногда ем конину. Не скажу, что большой ее поклонник, но мясо вкусное. Пробовал кумыс, мне он не понравился, но я понимаю, почему он так популярен. Я дал шанс и другим напиткам — тану и максыму. Могу пить их время от времени.

— Что вас очаровало при тесном знакомстве с местным населением?

— Гостеприимство и уважение к гостю. Люди любопытны и задают вопросы о других культурах, им нравится обнаруживать сходства между культурами, и, когда они находят хоть одно, очень этому рады.

Дети здесь являются культом, кыргызы делают все возможное для них. Иногда я даже думаю, что дети здесь немного избалованы, ими так сильно восхищаются, почти поклоняются.

Кыргызы ценят дружбу и семью, как и в моей стране, и я очень уважаю это качество.

— А что разочаровало?

— Хотя я и понимаю, что в Кыргызстане древняя и традиционная культура, думаю, что в XXI веке все мы должны «модернизировать» наши культуры и относиться к женщинам иначе — с уважением, достоинством, как к равноправным.

Иногда я слышу истории в новостях, социальных сетях или даже вижу на улицах, которые меня очень огорчают.

Я разочарован, что в обществе есть коррупция, семейственность, назначение на руководящие должности происходит по знакомству.

Широко распространена жестокость со стороны правоохранительных органов.

Я тоже родом из бывшей советской страны и думаю, что раз и навсегда нам нужно избавиться от этого наследия и двигаться дальше, построить новую, современную, свободную и справедливую нацию, где государство и правительство служат людям, всем и каждому гражданину.