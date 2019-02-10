Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову

Азербайджанка Айша Джаббарова выбрала Кыргызстан для стажировки в молодежной организации IDEA CA осознанно. Три месяца назад она приехала в Бишкек.

«Стажировка началась сразу после получения магистерской степени по социологии в Университете Ланкастер. Мне всегда было интересно посетить Среднюю Азию, познакомиться с местной культурой, узнать, какие общие черты существуют между этими странами и Азербайджаном, который тоже является тюркоязычным, но находится на Кавказе», — пояснила Айша Джаббарова.

Девушка помогает молодым людям развивать критическое мышление через дебаты, адвокацию, исследования.

Кыргызстан — страна, которая всегда была для меня уникальна. Это остров свободы и демократии в Центральной Азии, родина Чингиза Айтматова, которого мы читаем с детства, страна высоких гор и прекрасной природы. Айша Джаббарова

— Чем вас привлек Кыргызстан?

— Слышала немало положительных отзывов о Кыргызстане от своих друзей в Баку. Они были в Бишкеке по международным проектам. Я бы сказала, что во многом они послужили причиной моего приезда.

Я была поражена, насколько хорошо многие в Кыргызстане говорят по-русски и без акцента. Погода тоже удивила меня. Когда только прилетела в Бишкек, была первая неделя ноября и уже шел снег. Это было для меня шоком.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— Бишкек напоминает мне мой родной Баку гостеприимными и теплыми людьми. Как и в столице Азербайджана, в Бишкеке иностранцы пользуются большим уважением и заботой.

Фото из личного архива Айши Джаббаровой

— А чего не хватает?

— Больше всего скучаю по Каспийскому морю и морскому бризу. Я почти каждый день ездила на морской бульвар в Баку, чтобы почувствовать запах моря.

— Наверняка у вас появилось любимое место в Бишкеке...

— Природа! Природа! Природа! Очень много слышала про озеро Иссык-Куль. Когда станет немного теплее, хочу поехать. Люблю горы, в Кыргызстане они почти везде. Республика входит в число самых красивых стран с горными пейзажами. На выходные я собираюсь кататься на лыжах.

Фото из личного архива Айши Джаббаровой

В Бишкеке мне нравится парк Панфилова. Когда выхожу на балкон, передо мной открывается чудесный вид на него, поэтому он стал для меня родным местом.

— Понравилась местная кухня?

— Мое любимое блюдо — лагман. Я его очень часто ем. Также мне нравятся разные молочные продукты, сделанные здесь, к примеру, творог. Кыргызы креативные в плане питания.

Но я боюсь попробовать конину. Если честно, мне жалко лошадей. Они друзья людей.

Фото из личного архива Айши Джаббаровой

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

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— Очаровало умение кыргызского народа объединяться. Я с радостью наблюдала, как тысячи людей собрались на площади Ала-Тоо, чтобы поздравить спортсменов сборной Кыргызстана по футболу с историческим выступлением на Кубке Азии.

Кыргызы — гордый народ, который ценит свои традиции, культуру. Они знают свою историю, в то же время смотрят в будущее, имея определенное видение. Это мне больше всего нравится в кыргызском народе.

Я разочарована тем, что в Кыргызстане, как и на Кавказе, люди редко улыбаются и предпочитают одежду темного цвета. Особенно мужчины.

Фото из личного архива Айши Джаббаровой

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Мне бы хотелось, чтобы в Кыргызстане больше использовали английский язык. Например, больше фильмов на английском в кинотеатрах, меню в ресторанах, литературы в книжных магазинах и так далее.

Фото из личного архива Айши Джаббаровой

Хочется, чтобы открыли прямые рейсы Бишкек — Баку, чтобы люди из наших стран могли посещать друг друга. Я искренне хочу, чтобы между Кыргызстаном и Азербайджаном были более тесные связи.