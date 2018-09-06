Акция «Примите моего ребенка в школу». Сколько родителей жаловались на нарушения

В Кыргызстане завершилась десятая по счету акция «Примите моего ребенка в школу-2018». Ее традиционно проводят Лига защитников прав ребенка и Министерство образования и науки КР.

По словам организаторов, в рамках акции ежедневно поступало от родителей более 40 звонков

Всего за 24 дня принято звонков от 1 тысячи 150 человек. Более 120 обращений требуют индивидуального правового сопровождения и помощи в оформлении детей в школу.

Правозащитники рассказали, как в одной из школ отказались принимать ребенка в первый класс без вступительных экзаменов. Хотя, когда родители принесли документы для зачисления, их никто не предупредил ни о каких дополнительных тестах.

Глава Лиги защиты прав ребенка Назгуль Турдубекова рассказала, что после правовых консультаций около 90 родителей смогли устроить своих детей в школы по микроучастку. Остальные обращения касались школьных поборов.

«Проведение подобных акций способствует реализации права каждого ребенка на образование. Ни один ребенок не должен остаться без охвата школьным обучением», — резюмировала Назгуль Турдубекова.