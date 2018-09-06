ВИК-2018. За два дня Игр на горячую линию ГУОБДД поступило более 500 звонков

За два дня проведения Всемирных игр кочевников на горячую линию ГУОБДД по номеру 1262 поступило свыше 500 звонков. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев.

По его словам, гости спрашивают, как доехать до ипподрома, где находится вулканизация и сколько километров осталось от точки их нахождения до ущелья Кырчын.

«Пятьдесят семь звонков поступило от иностранных гостей. Каждое обращение обработано. Всем оказана необходимая помощь. Для удобства иностранных гостей и туристов, прибывших на Игры кочевников, в местах проведения мероприятий несут службу сотрудники ГУОБДД, свободно владеющие английским языком», — сказал Канат Джумагазиев.

Он добавил, что во время открытия этногородка в ущелье Кырчын заехало свыше 30 тысяч автомашин.