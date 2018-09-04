На открытие этногородка в ущелье Кырчын заехало свыше 30 тысяч машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД Министерства внутренних дел КР.

В ведомстве напоминают, что заехать в этногородок можно только от села Семеновки. Выезд транспортных средств осуществляется с другой стороны — в объезд через Григорьевское ущелье.

«Просим водителей не выезжать из ущелья через одностороннюю дорогу и не осуществлять обгон транспорта. Это создает заторы», — отметили в управлении.

Во время проведения Игр кочевников на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол работают 9 круглосуточных временных фильтрационных блок-постов. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время ВИК задействовано свыше 700 сотрудников ГУОБДД.