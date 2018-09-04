14:46
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (120)

На открытие этногородка в ущелье Кырчын заехало свыше 30 тысяч машин

Фото пресс-службы ГУОБДД

На открытие этногородка в ущелье Кырчын заехало свыше 30 тысяч машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД Министерства внутренних дел КР.

В ведомстве напоминают, что заехать в этногородок можно только от села Семеновки. Выезд транспортных средств осуществляется с другой стороны — в объезд через Григорьевское ущелье.

«Просим водителей не выезжать из ущелья через одностороннюю дорогу и не осуществлять обгон транспорта. Это создает заторы», — отметили в управлении.

Во время проведения Игр кочевников на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол работают 9 круглосуточных временных фильтрационных блок-постов. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время ВИК задействовано свыше 700 сотрудников ГУОБДД.
Ссылка:
просмотров: 1032
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2018. В ущелье Кырчын проходят детские игры кочевников
«Золотой век кочевников». Как создавались костюмы героев
Безопасность прежде всего. Личный состав ГУОБДД МВД прибыл на Иссык-Куль
Всемирные игры кочевников вошли в тройку лучших событий СНГ начала осени
Вслед за запретом на продажу алкоголя на Играх кочевников не разрешили курить
У депутатов Жогорку Кенеша из-за ВИК дополнительной недели каникул не будет
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Кыргызстан с рабочим визитом
Игры кочевников. Для гостей запустили круглосуточную горячую линию
Запрет на алкоголь в Кырчыне. Пить можно, продавать нельзя
Игры кочевников. На проживание VIP-гостей потратят 1,75 миллиона сомов
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
Бизнес
Обзор смартфонов для учебы Обзор смартфонов для учебы
Искусственный интеллект в&nbsp;бытовой технике&nbsp;&mdash; новинки LG&nbsp;Electronics Искусственный интеллект в бытовой технике — новинки LG Electronics
Акция &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу