Водитель мэра Бишкека ездил на авто с тонировкой. Его оштрафовали

Водитель мэра Бишкека Азиза Суракматова ездил на автомобиле с тонированными стеклами. Фото Lexus выставила на своей странице в Facebook Асель Омуракунова.

Она напомнила, что тонировка стекол на авто разрешена президенту, премьер-министру, спикеру парламента, председателю Верховного суда, 9-й службе ГКНБ, инкассаторам, авто, перевозящим осужденных и заключенных.

В ГУОБДД сообщили, что в отношении водителя Аслана Бутешева составили административный протокол. Он снял тонировку на месте. Его оштрафовали на две тысячи сомов.