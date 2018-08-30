18:34
USD 68.87
EUR 80.36
RUB 1.01
Общество

Водитель мэра Бишкека ездил на авто с тонировкой. Его оштрафовали

Водитель мэра Бишкека Азиза Суракматова ездил на автомобиле с тонированными стеклами. Фото Lexus выставила на своей странице в Facebook Асель Омуракунова.

Она напомнила, что тонировка стекол на авто разрешена президенту, премьер-министру, спикеру парламента, председателю Верховного суда, 9-й службе ГКНБ, инкассаторам, авто, перевозящим осужденных и заключенных.

В ГУОБДД сообщили, что в отношении водителя Аслана Бутешева составили административный протокол. Он снял тонировку на месте. Его оштрафовали на две тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет очередной музыкальный вечер под открытым небом
В Бишкеке пройдет музыкальный вечер под открытым небом
Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности
Водоемы Бишкека. Мэрия разрешила купаться только в двух
Хотите пожаловаться мэру Бишкека? Чиновники рассказали, как это сделать
На что жалуются горожане, рассказали в колл-центре мэрии Бишкека
Почти 2 миллиона сомов задолжал мэрии Бишкека владелец рекламного щита
Попытка номер пять. Мэрия вновь решила купить часы с позолотой
Среди нарушителей правил благоустройства в Бишкеке есть сами чиновники
Ошибочка вышла. Мэрия разослала фотографии с нарисованными деревьями
Популярные новости
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Бизнес
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?