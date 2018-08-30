Кыргызстанцы могут получить квоту для работы в Чехии

Государственная служба миграции прорабатывает вопрос выделения квоты по приему граждан Кыргызстана на работу в Чехию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Договоренность о сотрудничестве достигнута на встрече председателя Государственной службы миграции Болотбека Ибраимжанова с представителями Азиатско-Чешской торговой палаты Андреем Шкваром.

На рынке труда Чехии дефицит рабочей силы. Требуются электрики, сварщики, сантехники, специалисты в сфере сельского хозяйства, водители складских погрузчиков.

Во время отбора соискателей работы в Чехию, помимо квалификационных требований, учитывается и знание чешского языка на определенном уровне.

Кыргызстанцы заинтересованы работать в Чехии. «Трудоустройство по выделенной квоте позволило бы обеспечить наших граждан гарантированными условиями труда и оплаты, социальным и медицинским страхованием, а также сократило бы сроки получения разрешительных документов на работу в Чехии», — отметил Болотбек Ибраимжанов.

Стороны договорились проработать вопросы выделения квоты по приему граждан Кыргызстана на работу в Чехию и открыть курсы изучения чешского языка в Бишкеке.