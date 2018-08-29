Израиль читает произведения Чингиза Айтматова

В Израиле проходит акция «Мир читает Айтматова». Об этом сообщило Россотрудничество.

В честь юбилея писателя Российский культурный центр в Тель-Авиве объявил о присоединении к акции в Интернете «Мир читает Айтматова». В 2018 году во всем мире отмечают 90 лет со дня рождения писателя Чингиза Айтматова.

К участию приглашают всех желающих. Необходимо записать на видео прочтение отрывка из любого произведения Айтматова на любом языке.

В начале видео продолжительностью не более двух минут участник акции должен представиться, назвать страну и город, где он живет. Ролик следует опубликовать в социальных сетях с хэштегом #Aitmatov #читаемАйтматова #ReadAitmatov

Акция продлится до 12 декабря.