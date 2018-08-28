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Общество

Депутаты Токмакского горкенеша не верят, что их коллега мог кого-то ранить

Лидер фракции СДПК Токмакского городского кенеша Максат Жоошбеков прокомментировал 24.kg инцидент на скотном рынке, где, по словам пострадавшего Талантбека Жамангулова, депутат от СДПК Тынай Жансейитов ранил его ножом.

По словам главы фракции, он давно знает Тыная Жансейитова и может охарактеризовать его только с положительной стороны.

«Я разговаривал с ним, и он рассказал, да и свидетели утверждают, что этот Жамангулов спровоцировал драку и избил нашего депутата. О ранении ножом я узнал из СМИ. Ни о каком ноже мне он не говорил, как и о том, что Талантбек Жамангулов в больнице. Знаете, их три брата, я про Жамангуловых. Их в родном селе боятся, так как они, как утверждают односельчане, занимаются беспределом», — рассказал Максат Жоошбеков.

Отметим, Талантбек Жамангулов находится с ножевыми ранениями в больнице. В Токмакском РОВД подтвердили информацию об инциденте на скотном рынке. По факту возбудили уголовное дело. Тынай Жансейитов для комментариев недоступен. 
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