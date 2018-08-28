Материнская смертность. Когда одних молитв недостаточно

Назгуль (имя изменено) недавно впервые стала матерью. Это событие молодая женщина запомнит надолго: она едва не умерла.

Так уж повелось, что после рождения малыша роженицы нередко едут в дом матери. Вот и Назгуль после родов в Бишкеке решила отправиться в родительский дом в соседнюю область. После долгой дороги женщине стало плохо, температура подскочила до 40 градусов. В больнице температура поднялась еще выше, Назгуль потеряла сознание, начались судороги...

Страшно представить, что с ней могло произойти в худшем случае. К счастью, врачи успели спасти пациентку.

Рост не в плюс

В Кыргызстане показатель материнской смертности остается одним из самых высоких среди стран Центральной Азии.

За 2017 год материнская смертность выросла по сравнению с 2016-м на 1,4 процента; в республике при родах и в послеродовом периоде умерли 48 женщин.

Не обнадеживают показатели и в 2018-м.

По данным главного гинеколога Министерства здравоохранения Раисы Асылбашевой, за шесть месяцев зафиксировано 24 случая летального исхода, что на 2 больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом патологоанатомическое вскрытие произвели только в девяти случаях. За сухой статистикой — большая трагедия, семьи остаются без матери, дети — сиротами.

Пять умерших женщин были мигрантками и не состояли на учете у врача. Еще две скончались на дому, в этих случаях сейчас параллельно с медиками разбираются правоохранительные органы.

Рост отмечен в Иссык-Кульской и Нарынской областях, где в последнее время вообще не было материнской смертности.

Основными причинами смертности остаются экстрагенитальные заболевания, сепсис, кровотечения.

Зачастую женщины поступают в родильные дома в крайне тяжелом состоянии, когда врачам очень сложно бороться за их жизнь.

Кто виноват?

В Минздраве признают, что есть некоторые упущения со стороны медработников, которые недооценили ситуацию и не оказали вовремя помощь. Но доля ответственности лежит и на самих женщинах.

Известны случаи, когда будущие мамы, зная о своих хронических заболеваниях, специально не встают на учет к гинекологу до 24-25-й недели. Как правило, на этом сроке врачи уже не рекомендуют прерывать беременность и, несмотря на грозящие осложнения, разрешают вынашивать ребенка. Так будущие матери и своим здоровьем рискуют, и здоровьем ребенка.

Не только женщина, но и мужчина должен нести ответственность за предстоящую беременность. Раиса Асылбашева

«Супруг должен понять, помочь, создать условия. Иногда женщина остается наедине со своими проблемами, сталкивается с непониманием. Особенно в отдаленных районах. Жалобы на боли в животе кому-то из родственников могут не понравиться, скажут, что симулирует. А поддержка со стороны родственников очень необходима», — подчеркнула главный гинеколог.

Несколько лет назад по всему Кыргызстану стали создавать и открывать школы подготовки беременных к родам. Там женщин информировали по вопросам вынашивания ребенка, ухода за новорожденным, обучали навыкам поведения при родах и в послеродовой период.

Теперь же в некоторых из этих школ, в основном в южных регионах (Кара-Суу, Араван, Узген, Ноокат), организованы молельни (намазканы). Однако одними молитвами и верой материнскую смертность не остановить.

Адаптировать под страну

По словам депутата парламента Альфии Самигуллиной, до 2017 года в стране действовала адаптированная европейская перинатальная программа. «Но в Европе нет таких гор и таких непроходимых дорог, когда зимой закрываются перевалы, как у нас, да и оснащение там лучше. Мы не учли эти факторы, в результате областные роддома переполнены, а в территориальных пустые койки, поскольку при любом осложнении женщин перенаправляют в областной роддом. И когда в родах одновременно 6-7 женщин, то одному врачу невозможно эти роды контролировать. Сейчас мы делаем отдельные перинатальные программы для областей с учетом всех факторов», — рассказала она 24.kg.

И огромная проблема: у нас нет врачей, плюс высокая текучесть кадров, 60 процентов семейных врачей — это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Альфия Самигуллина

«А ведь именно семейные врачи должны заниматься профилактикой, советовать женщинам, можно им беременеть или нет, как себя вести, консультацию каких врачей нужно получить или какие дополнительные обследования необходимы. Если врачей нет, а наблюдает беременную акушерка или медсестра, то о каком здоровье можно вообще говорить?! Даже если мы повысим зарплату семейным врачам до 10 тысяч сомов, работать на периферию никто не поедет», — считает парламентарий.

«Материнская смертность — глобальная проблема. Надо ее решать, но с какой стороны Минздрав подойдет, я не знаю. В республике постоянно присутствуют партнеры по развитию, выделяют колоссальные деньги, а результата абсолютно никакого нет», — добавила Альфия Самигуллина.

В такой ситуации женщинам остается лишь самим заботиться о своем здоровье.

Женщинам надо думать, что важнее: здоровье будущего ребенка или слепая мечта завести еще одного, непонятно как и какими усилиями. Альфия Самигуллина

«Мы же за время работы в парламенте запустили проект «Безопасное материнство». Каждый квартал совместно с бригадой врачей выезжаем на юг, проводим разбор историй всех умерших, консультируем, лечим. И сейчас эти врачи 24 часа онлайн консультируют тяжелых больных. Эта программа показала эффективность наставничества», — отметила депутат.

Как сократить материнскую смертность

В первую очередь специалисты призывают планировать беременность.

«Конечно, начинать надо с планирования. Мы должны повысить ответственность каждого гражданина», — отмечает Раиса Асылбашева.

«Прежде чем стать матерью, женщина должна обратиться к семейному врачу или гинекологу. К сожалению, все чаще во время беременности у женщин находят редкие болезни. А надо было бы найти до замужества. Советуем изучать свой организм, проводить самообследование, быть настороженной во время беременности и при появлении каких-то признаков обращаться к специалистам», — советует президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов доктор медицинских наук Арсен Аскеров.

«Само собой в начале беременности нужно принимать профилактические препараты (железо, кальций, фолиевую кислоту), чтобы закрыть дефицит микроэлементов и предотвратить развитие осложнений», — добавляет он.

Согласно мировой статистике, 85 процентов родов проходят физиологически, а оставшиеся 15 — с патологиями. Поэтому медики должны быть готовы оказать качественную неотложную помощь. Арсен Аскеров

Отчего врачи плачут

Арсен Аскеров называет несколько серьезных проблем: необразованность населения, кадровый дефицит и демотивацию специалистов.

«Люди зачастую не понимают причин материнской и перинатальной смертности и начинают искать виновных среди медицинского персонала. Ко мне обращается очень много врачей из регионов, которые готовы уехать в Россию и Казахстан. Они плачут, просят помощи и защиты. СМИ зачастую идут на поводу у родственников, представляют одностороннюю информацию и выставляют работников здравоохранения в неприглядном виде. В Балыкчинской больнице в случае материнской смертности вызывают милицию. Когда такое было?! Даже в советское время не было ничего подобного. Оттуда увольняются даже акушерки, не то что врачи», — рассказал он 24.kg.

«А медиков одного из столичных роддомов судят уже несколько лет, хотя погибшая пациентка была обречена на смерть: у нее было редкое заболевание печени, даже пересадка органа не помогла бы. После родов у нее открылось кровотечение. Все посчитали, что виновны врачи. Были созданы три комиссии, привлекли экспертов, которые не имеют опыта в данной сфере. Но суд почему-то не слушает адвокатов», — добавил Арсен Аскеров.

Акушеры-гинекологи демотивированы нападками. И я боюсь, что мы потеряем последних специалистов, а с молодыми кадрами работать еще тяжелее. Во-первых, у них нет опыта, а во-вторых, они сразу уходят. Арсен Аскеров

«Возьмите любой областной центр, там четыре врача-пенсионерки работают на износ, без помощников и ассистентов. Катастрофическая ситуация!» — сетует он.

В Минздраве уверяют, что работают над проблемой материнской смертности. Проводят конфиденциальное расследование, что позволяет медработникам и родственникам пациенток откровенно ответить на вопросы. Это помогает установить точные причины смерти.

Разрабатываются клинические протоколы, стандарты операционных процедур — алгоритм действий медицинских работников. Также усиливают роль среднего медперсонала, особенно в регионах, где существует нехватка врачей акушеров-гинекологов. Все это должно со временем дать свои результаты, ожидают в министерстве. При вкладе самих женщин, разумеется.