Уроженец Кыргызстана отправился в тюрьму за финансирование террористов

Дальневосточный окружной военный суд приговорил уроженца Кыргызстана к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы за финансирование террористов в Сирии. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, мужчина организовал канал финансирования терроризма и в 2017–2018 годах переправлял деньги боевикам запрещенной организации «Джебхат ан-Нусры».

По данным следствия, уроженец Кыргызстана получил гражданство Российской Федерации и проживал в Забайкалье.

Отмечается, что деньги террористам он направлял, осознавая, на что они их потратят.