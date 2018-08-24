В Оше обновляют фасады многоэтажек. Впервые за десятилетия

В Оше началась работа по обновлению фасадов многоэтажных домов. Сегодня мэр города Таалайбек Сарыбашов посетил микрорайон Т.Кулатова, где ознакомился с начавшимися работами.

По данным пресс-службы, в домах №6 и 8 микрорайона Т.Кулатова, согласно проекту Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре, запланированы работы по обновлению всей фасадной части. После их завершения намечено проведение работ по благоустройству и озеленению территории многоэтажных жилых домов. Работы проводятся по согласованию с жителями многоэтажных домов на условиях частичного софинансирования.

Всего в Оше насчитывается 640 многоэтажек.