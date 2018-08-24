21:05
USD 68.83
EUR 79.59
RUB 1.00
Общество

В Оше обновляют фасады многоэтажек. Впервые за десятилетия

В Оше началась работа по обновлению фасадов многоэтажных домов. Сегодня мэр города Таалайбек Сарыбашов посетил микрорайон Т.Кулатова, где ознакомился с начавшимися работами.

По данным пресс-службы, в домах №6 и 8 микрорайона Т.Кулатова, согласно проекту Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре, запланированы работы по обновлению всей фасадной части. После их завершения намечено проведение работ по благоустройству и озеленению территории многоэтажных жилых домов. Работы проводятся по согласованию с жителями многоэтажных домов на условиях частичного софинансирования.

Всего в Оше насчитывается 640 многоэтажек.
Ссылка:
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош сегодня не будет газа
Ош — Санкт-Петербург. Что задумали города-побратимы
Пропавшие в Оше девочки нашлись в Бишкеке. Они решили отдохнуть
В Оше кыргызстанец незаконно подделал дату штампа вылета
Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц
Мэром города Ош стал Таалайбек Сарыбашов
В Оше впервые организовали велогонку. Победил любитель
Ремонт на улице Московской. Лучше бы не делали
Коалиция большинства Ошского горкенеша определилась с единым кандидатом в мэры
Выборы мэра города Ош пройдут 18 июля
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
Качаются, занимаются на&nbsp;велотренажере. Как сидят фигуранты по&nbsp;делу ТЭЦ в&nbsp;СИЗО Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Оптимизация в&nbsp;Минздраве. Что станет с&nbsp;поликлиниками Бишкека? Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?
Бизнес
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom