Депутат парламента Кыргызстана встала на защиту ремесленников

Депутат парламента Кыргызстана Айнуру Алтыбаева встала на защиту ремесленников и готовит соответствующий законопроект. Об этом нардеп рассказала 24.kg.

По ее словам, ремесленники в Кыргызстане разрозненны, и точно подсчитать их число невозможно. Народными промыслами занимаются в основном в регионах, а готовую продукцию сдают реализаторам в Бишкеке и городе Ош. «Я предлагаю создать в стране некое подобие союза ремесленников, чтобы их труд был организован и им можно было помогать», — рассказала Айнуру Алтыбаева.

К примеру, можно обязать «Айыл Банк» выдавать тем, кто шьет изделия из войлока и других материалов, льготные кредиты под минимальный процент на приобретение сырья или оборудования. Айнуру Алтыбаева

Нардеп добавила, что со временем можно добиться для ремесленников и других преференций. К примеру, уже сейчас те, кто занимается пошивочным ремеслом на дому, освобождены от НДС.