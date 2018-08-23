20:49
USD 69.40
EUR 80.32
RUB 1.03
Общество

Депутат парламента Кыргызстана встала на защиту ремесленников

Депутат парламента Кыргызстана Айнуру Алтыбаева встала на защиту ремесленников и готовит соответствующий законопроект. Об этом нардеп рассказала 24.kg.

По ее словам, ремесленники в Кыргызстане разрозненны, и точно подсчитать их число невозможно. Народными промыслами занимаются в основном в регионах, а готовую продукцию сдают реализаторам в Бишкеке и городе Ош. «Я предлагаю создать в стране некое подобие союза ремесленников, чтобы их труд был организован и им можно было помогать», — рассказала Айнуру Алтыбаева.

К примеру, можно обязать «Айыл Банк» выдавать тем, кто шьет изделия из войлока и других материалов, льготные кредиты под минимальный процент на приобретение сырья или оборудования.

Айнуру Алтыбаева
Нардеп добавила, что со временем можно добиться для ремесленников и других преференций. К примеру, уже сейчас те, кто занимается пошивочным ремеслом на дому, освобождены от НДС. 
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты предлагают ужесточить наказание за кражу невест
Как вы относитесь к финансированию партий за счет бюджета? Итоги опроса
Новая коррупционная схема? Бизнесу выгоднее ввозить товары через Казахстан
Как вы относитесь к финансированию партий за счет бюджета? Опрос
Политическая партия как нагрузка для госбюджета. Нам это надо?
Попытка № 2. Депутат вновь предлагает финансировать партии за счет бюджета
Айнуру Алтыбаева: Увеличение штрафов для перевозчиков грузов увеличит коррупцию
Министр, депутаттардын арасында дагы балдарына жөлөк пул алгандары бар
Депутаты и министры в Кыргызстане тоже получают госпособия
Сейчас на каждую козу есть паспорт, а на семью никаких паспортов нет
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
К&nbsp;чему привела вырубка в&nbsp;Бишкеке: 62&nbsp;градуса по&nbsp;Цельсию. Эксперимент журналистов К чему привела вырубка в Бишкеке: 62 градуса по Цельсию. Эксперимент журналистов
Качаются, занимаются на&nbsp;велотренажере. Как сидят фигуранты по&nbsp;делу ТЭЦ в&nbsp;СИЗО Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Бизнес
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования
Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от&nbsp;компании Jet! Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от компании Jet!
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно