В Бишкеке открывается Центр традиционных ремесел

2 апреля на базе Кыргызского национального музея имени Гапара Айтиева открывается Центр традиционных ремесел. Об этом сообщили в музее.

По его данным, три подобных центра откроются в музеях Иссык-Кульской и Нарынской областей.

«Их миссия — продвижение, актуализация и популяризация традиционных ремесел среди широкой общественности. Они оснащены новой техникой и оборудованием для проведения различных мероприятий — от ознакомительных мастер-классов до комплексных образовательных программ. Посетители смогут познакомиться с традиционными ремеслами и обучиться техникам создания ремесленных изделий, а также с натуральными материалами, которые используются в таких практиках», — говорится в сообщении.

Фото музея ИЗО

В программе открытия пройдет экскурсия по зоне центра и будут представлены две выставки, посвященные традиционным ремесленническим практикам, действующие в зоне ЦТР: «Текстиль. Нить времени» и «Уя. От кочевых традиций к модернизму XXI века».

Также в рамках мероприятия пройдет ярмарка ремесел «Хан-Базар».