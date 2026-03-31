В Бишкеке открывается Центр традиционных ремесел

2 апреля на базе Кыргызского национального музея имени Гапара Айтиева открывается Центр традиционных ремесел. Об этом сообщили в музее.

Читайте по теме
В Бишкеке открывается выставка «Текстиль. Нить времени»

По его данным, три подобных центра откроются в музеях Иссык-Кульской и Нарынской областей.

«Их миссия — продвижение, актуализация и популяризация традиционных ремесел среди широкой общественности. Они оснащены новой техникой и оборудованием для проведения различных мероприятий — от ознакомительных мастер-классов до комплексных образовательных программ. Посетители смогут познакомиться с традиционными ремеслами и обучиться техникам создания ремесленных изделий, а также с натуральными материалами, которые используются в таких практиках», — говорится в сообщении.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

В программе открытия пройдет экскурсия по зоне центра и будут представлены две выставки, посвященные традиционным ремесленническим практикам, действующие в зоне ЦТР: «Текстиль. Нить времени» и «Уя. От кочевых традиций к модернизму XXI века».

Также в рамках мероприятия пройдет ярмарка ремесел «Хан-Базар».
Материалы по теме
Vogue посвятил большой материал кыргызским мастерицам по валянию войлока
Ярмарка традиционных ремесел «Кыргыз шырдагы» пройдет в Ат-Баши
Новые маршруты для бердвотчинга открыли в Кыргызстане
В Джалал-Абаде 20 августа состоится фестиваль ремесел. Приглашают мастеров
Депутат парламента Кыргызстана встала на защиту ремесленников
Фестиваль ремесел проходит в Бишкеке под звуки музыки
