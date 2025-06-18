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Общество

Ярмарка традиционных ремесел «Кыргыз шырдагы» пройдет в Ат-Баши

Выставка и ярмарка традиционных ремесел «Кыргыз шырдагы», а также конкурс национальных блюд «Кыргыз даамы» пройдут в Ат-Башинском районе Нарынской области. Об этом сообщает департамент туризма.

Масштабные фестивали пройдут 28-29 июня на джайлоо Сары-Тал.  

Отмечается, что запланирован и международный турнир «Хан Кошой» по кыргызской борьбе.

Главная цель мероприятий — сохранить и развивать кыргызскую культуру, поддержать туризм и воспитать молодежь в духе национальных традиций.

Жители и туристы смогут окунуться в атмосферу кочевой культуры и прочувствовать духовное богатство кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333168/
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