Ярмарка традиционных ремесел «Кыргыз шырдагы» пройдет в Ат-Баши

Выставка и ярмарка традиционных ремесел «Кыргыз шырдагы», а также конкурс национальных блюд «Кыргыз даамы» пройдут в Ат-Башинском районе Нарынской области. Об этом сообщает департамент туризма.

Масштабные фестивали пройдут 28-29 июня на джайлоо Сары-Тал.

Отмечается, что запланирован и международный турнир «Хан Кошой» по кыргызской борьбе.

Главная цель мероприятий — сохранить и развивать кыргызскую культуру, поддержать туризм и воспитать молодежь в духе национальных традиций.

Жители и туристы смогут окунуться в атмосферу кочевой культуры и прочувствовать духовное богатство кыргызского народа.