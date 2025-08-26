Vogue посвятил большой материал кыргызским мастерицам по валянию войлока

Мировое издание Vogue выпустило статью американской журналистки Энни Дэйли с фотографиями Клеманс Полес под заголовком Meet the Women Artisans Keeping Kyrgyzstan’s Traditional Art of Felting Alive («Встречайте женщин-мастериц, которые сохраняют традиционное искусство валяния войлока в Кыргызстане»).

Материал рассказывает о том, как женщины из творческого объединения Tumar Art Group, основанного Чинарой и Розой Макашовыми в 1998 году, возрождают и сохраняют древние кыргызские традиции. В центре внимания — 60-летняя мастерица Алиман Эсеналиева, которая работает с войлоком более двух десятилетий.

Автор подчеркивает, что войлок в Кыргызстане — не просто материал. Это символ культурной идентичности, тесно связанный с кочевым образом жизни предков. В прошлом из него делали одежду, утварь, седельные сумки, ковры и утепляли юрты. «Кыргыз рождается на войлоке и умирает на войлоке»— цитирует журнал народное выражение.

Особое внимание уделено тому, что именно женщины из поколения в поколение передавали секреты валяния. В традиционных орнаментах преобладают плавные линии, символизирующие гармонию и благополучие.

В советское время ремесло оказалось на периферии, но после обретения независимости Кыргызстан переживает культурное возрождение. Сегодня войлочные ковры шырдак и ала-кийиз, а также мужские головные уборы ак-калпак и женские элечек включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня компания Tumar насчитывает более 200 сотрудников, 80 процентов которых — женщины. Продукция экспортируется в разные страны, в том числе в США, где бренд Kyrgies делает акцент на экологичности и культурной ценности войлока.

«Мы начинали ради выживания, а теперь через войлок выражаем гордость за свою страну», — цитирует Vogue слова Чинары Макашовой.