Тела двух погибших на Сахалине кыргызстанцев отправят на родину

Тела двух погибших на Сахалине при обрушении здания завода отправляют на родину, в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в Посольстве КР в РФ.

По данным дипломатической миссии, груз-200 будет доставлен 23 августа. Остальные пострадавшие кыргызстанцы (восемь человек) находятся на лечении в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

19 августа в Поронайске (Сахалинская область) обвалилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте.