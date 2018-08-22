15:26
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Общество

Тела двух погибших на Сахалине кыргызстанцев отправят на родину

Тела двух погибших на Сахалине при обрушении здания завода отправляют на родину, в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в Посольстве КР в РФ.

По данным дипломатической миссии, груз-200 будет доставлен 23 августа.  Остальные пострадавшие кыргызстанцы (восемь человек) находятся на лечении в больнице.  Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. 

19 августа в Поронайске (Сахалинская область) обвалилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте.
Ссылка:
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
На Сахалине при обрушении крыши завода погиб гражданин Кыргызстана
Курил аралында иш таштаган кыргызстандыктар Орусиянын аймагында калды
Лидеры по числу преступлений на Сахалине — граждане Кыргызстана и Узбекистана
Кыргызстанец пытался подкупить сотрудника ФСБ на Сахалине
На Сахалине открылся офис почетного консула Кыргызстана
Кыргызстандын жараны Сахалинге коюлган сүттүн идишине наша салып өткөн
Кыргызстанец привез на Сахалин полкило гашишного масла под видом сгущенки
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
К&nbsp;чему привела вырубка в&nbsp;Бишкеке: 62&nbsp;градуса по&nbsp;Цельсию. Эксперимент журналистов К чему привела вырубка в Бишкеке: 62 градуса по Цельсию. Эксперимент журналистов
Бизнес
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно
Участвуйте в&nbsp;акции &laquo;Год подарков&raquo; &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выигрывайте ценные призы! Участвуйте в акции «Год подарков» «Бакай Банка» и выигрывайте ценные призы!
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!