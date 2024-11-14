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Общество

Нелегальных мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана выдворили с Сахалина

Нелегальных мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана выдворили с Сахалина. Об этом сообщает Sakh.online со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.

пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Сахалинской области
Фото пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Сахалинской области

«Судебные приставы Сахалинской области выдворили с острова группу нелегальных мигрантов из Киргизии и Таджикистана. Иностранные граждане прибыли на Сахалин на заработки, однако не учли нюансы миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что у иностранцев истек срок действия миграционных карт и прописки, а также отсутствовали договоры на осуществление трудовой деятельности или патенты.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Каждый из них получил штраф в размере 2 тысяч рублей.

Суд также вынес постановление об их принудительном выдворении за пределы России с запретом на въезд в страну на пять лет.

Мигрантов сопроводили до государственной границы.

С начала 2024 года сахалинские приставы выдворили 296 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории РФ. Большинство из них — кыргызстанцы и таджикистанцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311066/
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