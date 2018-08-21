Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 августа будет облачно, ожидаются дожди. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 13 часов 42 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день. Редакция 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

В Бишкеке во время празднования Курман айта 21 августа перекроют улицы. 24.kg составило карту дорог, где введут временное ограничение движения транспорта. Ее можно посмотреть тут.

Памятные даты

Курман айт

Фото AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он к в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.

У кого намечается той

Александрос Катранис

Родился 21 августа 1953 года в Афинах. Посол Греции в Кыргызской Республике

Нурдин Сулайманов

Родился 21 августа 1978 года в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

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