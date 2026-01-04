Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла решение о продаже своего особняка в Лос-Анджелесе. Этот шаг подогрел многочисленные предположения в СМИ о ее возможном скором отъезде из США. По данным издания People, объект недвижимости уже фигурирует в базах риелторских агентств как готовящийся к скорой сделке.

Источники издания сообщают, что знаменитость планирует покинуть не только Калифорнию, но и страну. По их информации, актриса намерена провести следующую главу своей жизни в странах, которые имеют для нее особую эмоциональную ценность.

Ожидается, что переезд состоится после того, как будут полностью завершены все судебные разбирательства с бывшим мужем — актером Брэдом Питтом.

Наиболее вероятным новым местом жительства считается Франция, где проживает большая часть ее близкого окружения. По некоторым данным, Анджелина Джоли рассматривает формат жизни между двумя странами.

Вторым вероятным направлением называется Камбоджа. Эта страна сыграла судьбоносную роль в жизни актрисы: там проходили съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», а также именно из этой страны она усыновила своего первого ребенка — Мэддокса.