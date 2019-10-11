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Общество

Дочь Анджелины Джоли создала коллекцию ювелирных украшений

Фото Instagram @zaharajp. Анджелина Джоли с детьми, справа Захара Джоли-Питт

Захара Джоли-Питт, 14-летняя приемная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, создала собственную линию ювелирных изделий. Об этом сообщило Tengrinews.

Захара Джоли-Питт дебютировала в роли дизайнера и запустила собственную линию украшений Zahara Collection совместно с известным ювелиром и давним другом звездной семьи Робертом Прокопом.

В дебютную коллекцию вошли украшения: кольца, браслеты и серьги.

Instagram @zaharajp. Анджелина Джоли с детьми, справа Захара Джоли-Питт
Фото Instagram @zaharajp. Анджелина Джоли с детьми, справа Захара Джоли-Питт

На презентации фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Риме на дочери Анджелины Джоли можно было заметить кольцо с розовым кварцем, трехступенчатыми серьгами и золотым браслетом от собственного бренда.

В лимитированную продажу украшения поступят в ноябре в США и Австралии. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность в организацию House of Ruth Shelters, которая помогает бездомным женщинам и детям.
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