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Общество

Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. Будет писать об Афганистане

Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане со слов местных жителей. Об этом она сообщила сегодня, 21 августа, на своей странице, которая уже получила верификацию, пишут зарубежные СМИ.

«Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я вышла в Instagram, чтобы поделиться их историями и дать возможность высказаться тем, кто борется за неотъемлемые права человека», — написала Анджелина Джоли.

Свой первый пост она начала с письма маленькой девочки, которая рассказывает, что афганцы живут в страхе перед боевиками террористического движения «Талибан». По ее словам, когда «пришли они», «все мечты ушли в прошлое». Девочка также опасается, что народ может вернуться на «20 лет назад» и «снова не будет прав». «Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу, и теперь мы снова в тюрьме», — заключила она.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204709/
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