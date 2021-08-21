Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. Будет писать об Афганистане

Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане со слов местных жителей. Об этом она сообщила сегодня, 21 августа, на своей странице, которая уже получила верификацию, пишут зарубежные СМИ.
«Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я вышла в Instagram, чтобы поделиться их историями и дать возможность высказаться тем, кто борется за неотъемлемые права человека», — написала Анджелина Джоли.
Свой первый пост она начала с письма маленькой девочки, которая рассказывает, что афганцы живут в страхе перед боевиками террористического движения «Талибан». По ее словам, когда «пришли они», «все мечты ушли в прошлое». Девочка также опасается, что народ может вернуться на «20 лет назад» и «снова не будет прав». «Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу, и теперь мы снова в тюрьме», — заключила она.Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.