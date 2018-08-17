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Общество

У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал

У лидера СДПК Алмазбека Атамбаева есть еще один телеканал. Он является учредителем ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D».

По данным Министерства юстиции, перерегистрация ОсОО проведена 4 мая 2018 года. Учредителем канала, кроме Алмазбека Атамбаева, указан общественный фонд «Апрель».

Директором «Канала D» является Алтынбек Мусаевич Жумаев. Ранее учредителем этого ОсОО была Алтынкул Аккозова. С 2013 года канал заплатил более 8 миллионов сомов в виде налогов.

Алмазбек Атамбаев также владеет телеканалом «Апрель» и одноименным фондом. Директор канала «Апрель» — Дмитрий Ложников, фондом руководит Фарид Ниязов.

Все три новые компании расположены в здании «Форума», также принадлежащем Алмазбеку Атамбаеву.
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