Вступительные взносы. В мэрии утверждают, что никто из родителей не жаловался

«Жалоб о требованиях внести вступительный взнос в школу на нашу горячую линию не поступало», — сообщила журналистам начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

«Телефон доверия начал работать 14 июня. С этого периода поступило около 30 обращений. В основном они касались проведения выпускных вечеров. Кроме того, звонят с вопросами по устройству детей в статусные школы, но, к сожалению, мы не можем разместить всех желающих. Набор в них уже закрыт. Ничего удивительного нет. Родители заранее стараются подать документы, тем более что законодательство сейчас позволяет выбирать школу вне зависимости от места жительства», — отметила она.

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По ее словам, введение электронной очереди в школы может позволить сделать процесс зачисления более прозрачным. Но потребуется время, чтобы люди поверили в отсутствие коррупционных схем и вымогательства.

«Заработала электронная очередь в детские сады, но люди все еще относятся с недоверием, считая, что все равно как-то можно договориться с заведующей. Есть голословные заявления. Но как она может это сделать, если фамилии ребенка нет в электронной очереди? Здесь исключен фактор участия человека. Кроме того, это очень просто проверить», — сказала она.

Сауле Мейрманова сообщила, что после начала учебного года Управление образования планирует провести выборочную проверку дошкольных учреждений, сличить, есть ли данные детей, зачисленных в ДОО, в базе электронной очереди.