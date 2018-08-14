Примите моего ребенка в школу. В Кыргызстане стартовала ежегодная акция

В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу». Об этом сообщили в ОФ «Лига защитников прав ребенка».

«Проведение подобных акций способствует реализации права каждого ребенка на образование. Ни один ребенок не должен остаться без охвата школьным обучением», — отметила глава общественного фонда Назгуль Турдубекова.

В фонде напоминают, что Конституция гарантирует каждому право на бесплатное получение основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях.

Акция в Кыргызстане проводится в десятый раз. Правозащитники совместно с Министерством образования и науки КР оказывают правовые консультации и помощь для оформления детей в школу.

«Родители могут обратиться за помощью, если при приеме в школу сталкиваются с ограничением их прав на доступ к образованию. Например, с требованиями принести сертификаты, справки о прохождении курсов «Подготовка к школе», приобретения школьной формы определенного образца, прохождения тестирования, внесения вступительного взноса или возникнут проблемы из-за разницы фактического места проживания прописки и так далее. Мы отслеживаем каждый случай. Каждого ребенка будем сопровождать до тех пор, пока он не будет зачислен в школу», — отметила Назгуль Турдубекова.

С вопросами можно обратиться по телефонам: +996 312 66 25 87; +996 771 45 44 45, по электронной почте crdl2008@gmail.com и на странице в Facebook.