В Кыргызстане предлагают изменить правила дорожного движения. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства.

В частности, предлагается снизить скоростной режим в населенных пунктах до 50 километров в час вместо 60 километров в час, разрешенных действующими правилами.

В справке-обосновании отмечено, что из ПДД планируют исключить нормы, не имеющие отношения к безопасности дорожного движения. В частности, о проверке сотрудниками милиции наличия у водителей документа, подтверждающего оплату транспортного налога, и патента в случае осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и грузов.

Поправки запретят перевозить детей до 12 лет без автокресла.

Данным проектом предлагаются и новые знаки «Начинающий водитель» и «Таксомотор (такси)».