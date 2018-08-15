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Общество

Маданият — Джалал-Абад. Строительство дороги обещают начать осенью

Строительство участка трассы Маданият — Джалал-Абад начнется в октябре 2018 года. Об этом стало известно во время двухдневной рабочей поездки президента Сооронбая Жээнбекова в южный регион КР.

Как рассказал министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, контракт на возведение дороги подписан 11 июня 2018 года с азербайджанской компанией АZVIRT Limited Company. Генеральный подрядчик начал разработку детального проекта и мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования. 

Общая протяженность реабилитируемого участка — 67 километров. Проектом также предусмотрены ремонт пяти мостов и строительство 165 малых искусственных сооружений (парковки возле рынков, тротуаров, в населенных пунктах — новых остановок). Срок реализации проекта — 2018–2022 годы.

Донором проекта является Евразийский банк развития.
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