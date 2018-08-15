В Кыргызстане предлагают восстановить звание «Заслуженный архитектор»

В Кыргызстане предлагают восстановить систему присвоения почетного звания «Заслуженный архитектор». Соответствующий законопроект вынесло на общественное обсуждение Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ.

Данное звание предлагают присваивать архитекторам, достигшим значительных творческих успехов в области градостроительства, разработке проектов и создании современных архитектурных комплексов, зданий и сооружений, реставрации памятников культуры, а также в создании высокохудожественных образов паркового строительства и интерьеров зданий и сооружений. Кроме того, звания могут удостоить архитекторов, достигших больших успехов в научной деятельности и высоких показателей в переподготовке отечественных кадров, проработавших по специальности не менее 15 лет.

В справке-обосновании сказано, что звание было учреждено в советское время Президиумом Верховного Совета КиргССР, однако после обретения республикой независимости по непонятным причинам отменено.