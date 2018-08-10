Новая Зеландия откажется от пластиковых пакетов

Новая Зеландия с 2019 года откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов. Их производство запретят, а уже существующие скоро выведут из оборота.

«Каждый год мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов — горы мешков, многие из которых загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду», — приводит телеканал RNZ слова премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

Как писал News.ru, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках встречи с участниками саммита «семерки» привлек внимание к последствиям загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами, а также истощения морских биоресурсов.

Он подчеркнул, что на сегодня отходы такого вида находятся в самых удаленных районах Земли и влекут за собой гибель морских обитателей, нанося ущерб людям, существование которых зависит от рыболовства или же туризма.