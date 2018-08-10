21:08
USD 68.19
EUR 79.05
RUB 1.03
Общество

Новая Зеландия откажется от пластиковых пакетов

Новая Зеландия с 2019 года откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов. Их производство запретят, а уже существующие скоро выведут из оборота.

«Каждый год мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов — горы мешков, многие из которых загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду», — приводит телеканал RNZ слова премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

Как писал News.ru, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках встречи с участниками саммита «семерки» привлек внимание к последствиям загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами, а также истощения морских биоресурсов.

Он подчеркнул, что на сегодня отходы такого вида находятся в самых удаленных районах Земли и влекут за собой гибель морских обитателей, нанося ущерб людям, существование которых зависит от рыболовства или же туризма.
Ссылка:
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Жители просят проверить туалет на берегу реки Норус в Ысык-Атинском районе
Топчаны в ущельях. Кто дает разрешение на их установку
Тандыры в 9-м микрорайоне проверят на законность
Руководство Иссык-Кульской области предложило создать экологическую милицию
Госагентство охраны окружающей среды: Озеро Иссык-Куль — одно из самых чистых
Экологи в шоке. В Иссык-Куле уровень нефтепродуктов превышен в пять раз
Акция «Мы задыхаемся» проходит в Бишкеке во второй раз
В Ляйлякском районе бензовоз упал в реку. Вылилось более 30 тонн солярки
Попытка № 2. В Бишкеке намерены провести шествие «Мы задыхаемся»
Страну с лучшим в мире качеством воздуха определили эксперты ВОЗ
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу