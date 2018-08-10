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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (68)

Всемирные игры кочевников. На изготовление роликов потратят 3,5 миллиона сомов

На изготовление роликов для церемонии открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана потратит 3,5 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Победитель должен предоставить режиссера, специалистов, операторскую и рабочую группу для съемки 20-минутного видеоконтента. Снимать будут в песчаном карьере, поле, на пике Хан-Тенгри и Иссык-Куле.

В съемках задействуют 40 каскадеров в сценических костюмах.

«Ролики будут сопровождать тетрализированную постановку и будут идти параллельно с событиями на ипподроме. Контент должны изготовить по утвержденному сценарию главного режиссера Игр кочевников», — сообщили в министерстве.
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