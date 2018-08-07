В заповеднике Сары-Челек браконьеры незаконно ловили рыбу. Им помогали егеря

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства в заповеднике «Сары-Челек» задержали пять местных жителей за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Среди браконьеров оказался и сотрудник заповедника. Ущерб от незаконного вылова рыбы составил 429 тысяч сомов. В госказну вернули 168 тысяч сомов.

«По результатам оперативных мероприятий директору государственного заповедника «Сары-Челек» Эсеналы Ормоналиеву объявили выговор, троих сотрудников понизили в должности, а трех егерей уволили», — сообщили в госагентстве.