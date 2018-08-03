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Общество

Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»

Автомобилисты, остановившиеся на обочине, поймали в объектив странное существо, выходившее из леса. По мнению пользователей, оно отдаленно напоминало человека, но было намного выше, с неестественно длинными руками. Об этом сообщает Daily Star.

Изначально автор видео остановилась, чтобы снять вышедшего на обочину дороги огромного лося. И только чуть позже увидела, что позади животного стоит странное человекоподобное существо. Оно сделало несколько шагов из чащи, но потом быстро скрылось.

Пользователи, которые посмотрели видео, сравнили существо с Голумом – персонажем саги «Властелин колец». Кто-то предположил, что лось должен был стать добычей этого загадочного лесного обитателя.
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