Желающих не было. Почему оппозиция БГК не выдвинула кандидата на пост мэра

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев рассказал на круглом столе «Выборы мэров городов. Проблемы и решения», почему объединение не выдвинуло своего кандидата на пост мэра столицы.

«У нас желающих не было», — сообщил он и отметил, что выборы еще не прошли, поэтому говорить об Азизе Суракматове как о мэре пока преждевременно.

«Сколько депутатов БГК из 45 за него проголосует, выборы покажут», — сказал Канатбек Музуралиев.

Депутат добавил, что поддерживает идею прямых выборов мэров.

Тридцать первого июля ТИК зарегистрировала единственного кандидата на пост мэра Бишкека — Азиза Суракматова. Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.