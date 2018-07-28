Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии

Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Mirror.

Oh yes she’s human ! She’s also an angel ! “J A R E “ I want to portray the interception between her childhood and adulthood so both stay timeless ! I could have made her smile and make her laugh out loud but I put her in their natural moments for us to see through their eyes ! Posing them as adults ! Was my trick to create it a timeless portrait ! J A R E , when you clock 21 remember to do same pose and style TEAM Muse : @the_j3_sisters Make up by Dammy of @iposhlooks Creative style direction @mofebamuyiwa Hair by @totalshopwigs Hair styled by @hairkarved Styled by @styledbyseun Assisted by @adebimpe_aj @ernest_chuxx @official_bigjosh #bmbstudio #bmbphotography #mofebamuyiwa #kids #kidsphotography #artsy #love #light #childphotographer #familyphotography Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Июл 2018 в 3:04 PDT

Фотографиями девочки по имени Джейр поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива. «О да, она человек! Но она еще и ангел», — подписала она снимки. Фотограф отметила, что, несмотря на то, что у Джейр не было модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой».