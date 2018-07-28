Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии

Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Mirror.
Фотографиями девочки по имени Джейр поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива. «О да, она человек! Но она еще и ангел», — подписала она снимки. Фотограф отметила, что, несмотря на то, что у Джейр не было модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.
За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой».