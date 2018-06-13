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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (94)

В Бишкеке на реконструкцию закроют для проезда еще несколько улиц

С 16 июня на реконструкцию закроют несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, для проведения дорожных работ будет закрыта улица Усенбаева ниже проспекта Жибек Жолу. На участке протяженностью километр между БЧК и проспектом Жибек Жолу будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Работы продлятся до 15 июля.

На реконструкцию закроется участок улицы Айни между проспектом Айтматова и улицей Токтоналиева. Работы продлятся до 30 августа. За это время будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры.
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