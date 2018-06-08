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Общество

С начала года в cаll-центр Налоговой службы поступило 29,5 тысячи звонков

За 5 месяцев в cаll-центр Государственной налоговой службы поступило 29 тысяч 529 звонков граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По их данным, чаще всего люди спрашивали о порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации. Много обращений было по вопросам получения доступа в «Кабинет налогоплательщика», логина и пароля, электронной подачи ЕНД государственными и муниципальными служащими, порядка ее заполнения и отправления.

С 2012 года в стране действует call-центр Налоговой службы с номером 194. Звонки бесплатные для абонентов Кыргызтелекома, а с мобильного оплачиваются по тарифам сотовых операторов. Позвонив по номеру 194, можно не только задать вопрос, но и сообщить о противоправных действиях сотрудников Налоговой службы.
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