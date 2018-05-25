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Общество

Суд отказался высылать в Кыргызстан участника ошских событий Тахиржана Матанова

Московский городской суд запретил высылать из России гражданина Кыргызстана Тахиржана Матанова, которого хотят судить за участие в межэтническом конфликте в городе Ош в 2010 году. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на комитет «Гражданское содействие».

Официальный Бишкек несколько лет добивался от России выдачи Тахиржана Матанова. Его почти два года продержали в СИЗО, пока шла проверка. Но решение об экстрадиции не приняли и мужчину отпустили. После заключения он каждый месяц отмечался у прокурора. В один из визитов тот направил Тахиржана в отделение полиции. После проверки документов его отвезли в суд.

«Как выяснилось, у Матанова закончился срок действия паспорта. 27 апреля Мещанский суд Москвы постановил отправить его в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Сахарово, а оттуда — в Кыргызстан «за нарушение режима пребывания в РФ». Адвокат Матанова Илларион Васильев подал ходатайство в ЕСПЧ и добился применения к своему подзащитному Правила 39 Регламента суда (оно запрещает государству совершать действия, которые могут поставить под угрозу жизнь или здоровье заявителя)», — говорится в сообщении.

Суд ходатайство адвоката удовлетворил. Тахиржана Матанова не будут высылать из России до тех пор, пока по его делу не примет решение Европейский суд по правам человека.

В июне 2010 года, после свержения президента Курманбека Бакиева на юге Киргизии — в Ошской и Джалал-Абадской областях — вспыхнули межэтнические столкновения между кыргызами и узбеками. Всего в ходе беспорядков, по официальным данным, погибли 438 человек. Еще около двух тысяч получили ранения. По факту столкновений возбуждено свыше 5 тысяч уголовных дел.
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