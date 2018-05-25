Почти 2 миллиона сомов задолжал мэрии Бишкека владелец рекламного щита

Почти 2 миллиона сомов задолжали муниципалитету владельцы рекламного щита. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Сотрудниками Управления землепользования и строительства столичной мэрии совместно с МП «Тазалык» демонтирован незаконно установленный рекламный билборд на пересечении улиц Абдрахманова (Советская) и Боконбаева. Демонтаж был произведен в ночное время суток, чтобы не затруднять движение транспорта.

«Срок договора аренды ОсОО «Рус дизайн» истек 9 сентября 2010 года. С этого момента рекламная конструкция функционировала незаконно. На сегодняшний день от арендаторов заявление на продление договора аренды в адрес Управления земельными ресурсами не поступало. Начисление за фактическое пользование с момента окончания договора аренды года составляет 1 955 760 сомов», — сообщили в муниципалитете.

Начальник Управления земельными ресурсами Азамат Сагындык уулу сообщил, что в адрес компании было направлено письмо-уведомление о долге. В случае непогашения управление рассматривает возможность обращения в суд.