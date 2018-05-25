21:28
USD 68.31
EUR 80.19
RUB 1.11
Общество

Почти 2 миллиона сомов задолжал мэрии Бишкека владелец рекламного щита

Почти 2 миллиона сомов задолжали муниципалитету владельцы рекламного щита. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Сотрудниками Управления землепользования и строительства столичной мэрии совместно с МП «Тазалык» демонтирован незаконно установленный рекламный билборд на пересечении улиц Абдрахманова (Советская) и Боконбаева. Демонтаж был произведен в ночное время суток, чтобы не затруднять движение транспорта.

«Срок договора аренды ОсОО «Рус дизайн» истек 9 сентября 2010 года. С этого момента рекламная конструкция функционировала незаконно. На сегодняшний день от арендаторов заявление на продление договора аренды в адрес Управления земельными ресурсами не поступало. Начисление за фактическое пользование с момента окончания договора аренды года составляет 1 955 760 сомов», — сообщили в муниципалитете.

Начальник Управления земельными ресурсами Азамат Сагындык уулу сообщил, что в адрес компании было направлено письмо-уведомление о долге. В случае непогашения управление рассматривает возможность обращения в суд.
Ссылка:
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка номер пять. Мэрия вновь решила купить часы с позолотой
На Ошском рынке демонтировали незаконные конструкции и торговые прилавки
Среди нарушителей правил благоустройства в Бишкеке есть сами чиновники
В Бишкеке убирают незаконные рекламные щиты
Ошибочка вышла. Мэрия разослала фотографии с нарисованными деревьями
Мэрия Бишкека: на улице Тыналиева уложили некачественные бордюры
В столичном микрорайоне «Восток-5» снесли гостиницу
Земельные войны. Президента просят остановить рейдерский захват и снос гаражей
Битва за стоянку. Мэрия на законных основаниях передала участок Бишкектеплосети
Читатели продолжают жаловаться на неудобства, связанные с ремонтом дорог
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!